Líderes internacionais culpam Rússia por morte de Navalny

"Durante mais de uma década, o governo russo, Putin, perseguiu, envenenou e prendeu Alexei Navalny, e agora sua morte é noticiada. Sua morte em uma prisão russa e a fixação e o medo de um homem apenas sublinham a fraqueza e a podridão no coração do sistema que Putin construiu", ressaltou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que também está em Munique.

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, descreveu como terrível a informação sobre a morte de Navalny e disse que o líder opositor russo pagou com a vida pela sua bravura quando regressou à Rússia depois de se recuperar em Berlim de um envenenamento. "É algo muito desconcertante. Conheci Navalny em Berlim quando ele tentava se recuperar", afirmou Scholz.

"Ele provavelmente pagou com a vida pela sua bravura", comentou Scholz, que disse estar pensando na esposa e nos dois filhos de Navalny. "Sabemos que regime é este", acrescentou Scholz em referência ao governo de Putin, frisando que a morte do opositor é um sinal de quanto a Rússia mudou para pior. "Faz muito tempo que não é uma democracia", enfatizou.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a morte de Navalny demonstra a fraqueza do Kremlin e o temor das autoridades russas em relação aos opositores.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, disse que considera que o regime russo é o "único responsável pela morte trágica" de Navalny. "Alexei Navalny lutou pelos valores da liberdade e da democracia e, pelos seus ideais, fez o derradeiro sacrifício. A UE considera o regime russo o único responsável por esta morte trágica", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

Através das redes sociais a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen disse estar "profundamente perturbada e triste" com a notícia. "Putin não teme nada mais do que a dissidência do seu próprio povo. [E esta notícia é] um lembrete sombrio do que são Putin e o seu regime", disse.