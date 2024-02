'Foi morto por Putin', diz Zelensky sobre morte de Alexei Navalny em prisão

O serviço penitenciário da Rússia confirmou, na manhã de hoje, que o principal crítico do presidente Putin morreu na prisão. A causa da morte de Navalny não foi divulgada. Ele estava preso sob acusação de "extremismo" no distrito autônomo de Yamal-Nenets.

"O preso A.A.Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência na colônia correcional nº 3, em 16 de fevereiro", informaram as autoridades russas, em nota encaminhada à imprensa.

Reações no Ocidente

Representantes de países do Ocidente levantaram suspeitas sobre a morte de Navalny. Líderes comentaram o fato dele ter morrido após mostrar coragem e resistência diante do líder russo e do Kremlin. A apuração é da CNN.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reforçou que a Rússia é responsável pela morte de Navalny. Segundo ele, a morte reforça a "fraqueza e podridão" do sistema construído por Vladimir Putin.

O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, disse que Navalny lutou por valores de democracia e liberdade. E afirmou que a UE (União Europeia) responsabiliza o regime russo pela morte "trágica" dele.