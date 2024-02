Rival de Putin morto hoje sobreviveu a envenenamento e 'descobriu' palácio

A boa oratória e a intimidade com as redes sociais o tornaram popular entre jovens. Ele usava a internet para divulgar suas investigações e pregar o que chamava de "maravilhosa Rússia do amanhã".

Algumas dessas investigações contra expoentes da elite russa incomodaram o governo. Um dos seus alvos foi o estilo de vida luxuoso do ex-presidente Dmitry Medvedev.

Em 2018, o ativista tentou concorrer contra Putin nas eleições presidenciais. Navalny acabou impedido em razão de uma condenação por peculato, que ele atribuiu a uma perseguição política.

Foi envenenado em 2020

Navalny posa para foto com sua família em hospital em Berlim Imagem: Reprodução

O ativista foi envenenado com uma substância de uso militar, durante uma viagem a negócios, em 2020. Ele só sobreviveu porque sua família e autoridades internacionais insistiram em levá-lo de avião para um longo tratamento na Alemanha.