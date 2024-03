EUA planejam porto temporário em Gaza para envio de ajuda humanitária

Segundo um informe recente do Programa Alimentar Mundial (PAM), "o conflito em Gaza deixou toda a população de 2,2 milhões de pessoas em níveis de crise ou em outros mais graves de insegurança alimentar crítica". "Centenas de milhares de pessoas se acumulam em abrigos e hospitais superlotados, em meio à falta de comida e água", relatou a agência da ONU.

Diante dessa perspectiva, Biden ordenou às Forças Armadas americanas a construção de um porto temporário em Gaza, através do trabalho em parceria com "países afins e parceiros humanitários", segundo autoridades do governo americano que não quiseram se identificar.

O porto deverá permitir a entrega de centenas de cargas adicionais de ajuda por dia. "Para que possamos de fato lidar com as necessidades urgentes da população civil em Gaza e permitir que os parceiros humanitários possam distribuir de maneira segura a ajuda através de Gaza na escala que se faz necessária, é fundamental que tenhamos um cessar-fogo", afirmaram as autoridades americanas, citadas pela agência de notícias AFP.

Israel apoia medida

O planejamento da operação, que inicialmente seria realizada no Chipre, não prevê o envio de militares americanos a Gaza, e já teria sido iniciado sem aguardar o aval de Israel. Contudo, fontes do governo israelense citadas pela agência de notícias Reuters afirmam que Tel Aviv vê com bons olhos e "apoia totalmente" a iniciativa americana.

Gaza vem sendo alvo de pesados bombardeios israelenses, desde os ataques terroristas do grupo extremista Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que mataram em torno de 1.200 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, os ataques israelenses mataram até o momento mais de 30.800 pessoas.