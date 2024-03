Como o cigarro eletrônico mudou a forma como se fuma

Cigarro eletrônico x convencional

Uma alternativa para o cigarro convencional sem envolver as mais de quatro mil substâncias liberadas pela queima do tabaco e inaladas com a fumaça, a maior causadora de doenças em tabagistas: essa é a proposta do cigarro eletrônico desde sua criação.

Também conhecido por vape, o cigarro eletrônico é um aparelho que aquece um líquido que se transforma em vapor e é tragado pelo usuário. O líquido, composto por substâncias como propilenoglicol, glicerina, nicotina ou outros, é colocado num pequeno reservatório que cabe na mão.

O cigarro eletrônico é alimentado por pilhas que ativam uma corrente elétrica na bobina do aparelho quando o usuário aperta o botão do vape. A bobina gera calor que aquece o líquido contido no reservatório, e é esse líquido que é vaporizado.

O principal argumento favorável ao cigarro eletrônico é que ele seria apenas um reservatório de nicotina, ao contrário do cigarro convencional. Essa premissa motivou muitos estudos comparativos – que descobriram que a alternativa não é tão inofensiva quanto se pensava.

De acordo com a psiquiatra e pesquisadora da Unicamp Renata Azevedo, o cigarro eletrônico tem demonstrado ter riscos próprios. "Têm surgido dados novos de dados dos componentes do cigarro eletrônico que não estavam claros no início."