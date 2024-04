Alemanha prende dois suspeitos de sabotagem em prol da Rússia - Suspeitos foram acusados de planejar atentados com explosivos e ataques incendiários contra instalações industriais e militares da Alemanha e dos EUA para sabotar apoio à Ucrânia.Dois homens foram presos no estado alemão da Baviera por suspeita de planejarem atentados com explosivos e ataques incendiários para sabotar o apoio do governo alemão à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

O Ministério Público Federal da Alemanha informou nesta quinta-feira (18/04) que os acusados, identificados apenas como Dieter S. e Alexander J., que têm dupla nacionalidade alemã e russa, estão sendo investigados por supostamente trabalharem para um serviço de inteligência estrangeiro, em um caso considerado "particularmente grave" pelos promotores.

Os dois suspeitos foram presos nesta quarta-feira na cidade de Bayreuth, no sul da Alemanha. Suas residências e locais de trabalho foram vasculhadas pela polícia.