Alemães temem mais migração do que as mudanças climáticas - Pesquisa aponta que europeus - especialmente os alemães - estão cada vez mais inclinados a priorizar a redução da entrada de migrantes e menos focados nas consequências das mudanças climáticas.A Europa tem registrado um aumento acentuado na proporção de pessoas que dizem que a redução da imigração deve ser a prioridade dos governos, de acordo com um estudo publicado na quarta-feira (09/05). A Alemanha encabeça a lista dessa tendência.

Ao mesmo tempo, o estudo aponta uma queda no número de pessoas que tendem a priorizar o combate às mudanças climáticas nos mesmos países. Os dados são do think tank Alliance of Democracies Foundation, com sede na Dinamarca.

Quase metade dos alemães vê redução da migração como prioridade