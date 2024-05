Brasileiro que salvou criança de ataque em Dublin será candidato

Em dezembro, depois da fama repentina, Benicio viajou a Niterói, no Rio de Janeiro, para se reunir com a esposa e os filhos. Lá, diz, refletiu sobre a vida. Inicialmente, o plano dele era permanecer na Irlanda até juntar dinheiro para abrir um negócio no Brasil, onde era dono de um restaurante que pegou fogo.

"Eu poderia estar na praia do Rio", disse Benicio ao jornal britânico The Guardian. "Mas qual seria o significado? Seria egoísta se eu pegasse todo o dinheiro e voltasse para o Brasil", conta.

Duas faces de uma mesma moeda

A história do ato heroico de Benicio também se tornou o exemplo de duas faces da imigração no país: enquanto o agressor, um homem de ascendência argelina, esfaqueava crianças na via pública, um outro imigrante, brasileiro, impedia que a tragédia fosse ainda maior.

Na noite após o atentado a faca, um protesto anti-imigração eclodiu em Dublin, culminando em violentos confrontos entre polícia e manifestantes e sendo classificado pelas autoridades como "o pior episódio de violência em décadas no país".

"Acho que os irlandeses ficaram envergonhados com o que aconteceu naquela noite e foi assim que puderam mostrar ao mundo que aquele pequeno grupo de pessoas não representava a Irlanda", disse ao The Guardian, referindo-se aos protestos.