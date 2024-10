Trump ou Harris? Como a eleição dos EUA impacta a América Latina

Em termos de segurança, "é de se esperar que a política de Harris seja muito semelhante à de Obama, que não foi exatamente muito amigável com os governos latino-americanos", destaca Matías López, da Universidade Diego Portales. "Não vamos nos esquecer do Wikileaks, ou da escuta telefônica de Dilma Rousseff", enfatizou, em referência à descoberta, em 2015, de que a ex-presidente Dilma Rousseff foi alvo de espionagem pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos.

"No primeiro mandato de Trump, houve um fortalecimento das forças de segurança", lembra Morgenfeld. E a abordagem de Trump é mais militar do que de saúde pública, com cortes pesados nos orçamentos de saúde. Ele aponta, como exemplo, a reversão da lei do aborto pela Suprema Corte dos EUA, defendida por juízes ultraconservadores nomeados por Trump. Kamala Harris não seria capaz de mudar este cenário porque não tem os votos necessários, pelo menos no Senado, explica.

Estabilidade política e democracia

"Está bem claro que a eleição de Trump representa um grande risco para a estabilidade democrática, não apenas nos Estados Unidos, mas na região, porque Trump pretende ser um líder autoritário e está aliado a líderes autoritários fora dos EUA", diz Matías López, que pesquisou a sobrevivência democrática em contextos de alta desigualdade.

Ele cita, por exemplo, a proximidade de Trump com o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro. A invasão ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Trump, de janeiro de 2021, como tentativa de intervir no resultado das urnas, foi repetida no Brasil por eleitores de Bolsonaro, em janeiro de 2023, sob o mesmo pretexto.

Por isso, o especialista entende que uma vitória de Trump traria riscos significativos para a estabilidade democrática nos Estados Unidos e na América Latina.