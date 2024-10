Biden vota antecipadamente nas eleições dos Estados Unidos

A votação antecipada é comum nos Estados Unidos. O objetivo é melhorar a taxa de participação, além de reduzir as filas nos locais de votação. Além do voto dias antes, é possível votar por correio.

Antes de votar, Biden tomou café da manhã com a deputada Lisa Blunt Rochester, que tenta ser a primeira mulher negra eleita para representar Delaware no Senado dos EUA. Eles foram ao The Legend Restaurant & Bakery em New Castle.

Como eleição é decidida?

Nos EUA, as eleições são decididas por voto indireto. O presidente e vice não são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos que, na realidade, escolhem os representantes do Colégio Eleitoral de seus respectivos estados.

O número de delegados em cada estado vai de três a 54, sendo proporcional ao tamanho da população e de congressistas. O candidato que conseguir a maioria dos votos daquela população leva o número total de delegados, independentemente da margem entre as porcentagens dos concorrentes. No total, um candidato precisa conquistar 270 dos 538 delegados para ser eleito.

Biden desistiu de reeleição em julho

Após pressão de democratas, Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição, com anúncio feito em carta publicada nas redes sociais. "Por enquanto, quero expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão fortemente para me ver reeleito", afirma trecho do documento. Leia a carta na íntegra aqui.