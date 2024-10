Presença de tropas norte-coreanas leva guerra na Ucrânia a novo patamar

A Coreia do Norte e a Rússia têm se aproximado cada vez mais diante das sanções impostas por países ocidentais à Rússia após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. No início deste ano, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, firmou um acordo com Putin no qual ambos se comprometem a ajudar um ao outro em caso de "agressão".

O NIS afirmou na semana passada que a Coreia do Norte já havia enviado mais de 13 mil contêineres de artilharia, mísseis e outras armas convencionais para a Rússia desde agosto de 2023 para reabastecer os estoques de armas russos, cada vez menores.

Embora o envio de milhares de tropas norte-coreanas sugira um novo nível de cooperação militar entre os dois aliados, Lankov espera que as trocas não durem muito tempo. "Assim que as hostilidades na Ucrânia terminarem, tudo voltará ao que era antes. Esses dois países são muito diferentes e, em grande parte, incompatíveis, portanto haverá muito pouco que a Coreia do Norte produza que a Rússia queira."

Coreia do Norte já enviou tropas ao exterior

A Coreia do Norte já enviou tropas para o exterior antes. Angola, por exemplo, aceitou cerca de 3 mil "conselheiros" militares nas décadas de 1970 e 1980. Essas tropas foram encarregadas de treinar as tropas locais, mas também lutaram contra as forças sul-africanas.

A Coreia do Norte também enviou tropas para Uganda, Chade e Moçambique, além de treinar guerrilheiros do Exército Popular de Libertação da Namíbia para realizar uma longa insurgência contra o governo sul-africano até o fim do apartheid.