Josias: Privatizar escolas deveria estar no fim da fila para Tarcísio

Por que se um governo que tem a privatização como um dos seus motes, como é o caso do Tarcísio de Freitas, vai privatizar a educação? A ideia de privatizar não era para liberar o Estado para prover serviços nessas áreas como saúde, educação, de forma mais prioritária?

Josias de Souza

Josias lembra que a experiência está sendo adotada no Paraná e que ainda não há como saber dos efeitos que a privatização da administração das escolas terá. Mas que, ao menos, um debate deveria ser promovido —e não uma "maratona" de leilões.

Essa experiência [de privatizar a educação] está sendo adotada lá no Paraná. Não se sabe quais efeitos terá. Aí vem o argumento [de que] o aspecto pedagógico continuará nas mãos, que é só a administração, mas me parece um passo largo demais.

Um estado como São Paulo, com o poder econômico de que dispõe, privatizar a área da educação? Não me parece apropriado. Há muitas coisas que podem ser privatizadas. A educação está no final da fila e precisaria ser precedente de muito debate, e [Tarcísio] não está debatendo coisa nenhuma. Ele, ao contrário, está fazendo uma maratona e diz que a educação está no primeiro lugar da fila.

Josias de Souza

