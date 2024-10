Israel banir UNRWA é nova maneira de matar crianças em Gaza, diz Unicef

A Unicef ficaria efetivamente incapaz de distribuir suprimentos que salvam vidas. Estou falando de vacinas, roupas de inverno, kits de higiene, kits de saúde, água e saneamento. Então, uma decisão como essa significa de repente que uma nova maneira foi encontrada para matar crianças. James Elder

Proibição de operação no país

A decisão do parlamento israelense vem após anos de críticas de Israel à UNRWA, que se intensificaram com o começo da guerra. A lei que designa a agência como terrorista foi aprovado no Knesset — parlamento israelense — por 87 votos a 9. O texto também prevê a proibição de laços entre as autoridades israelenses e a agência, além de retirar imunidades legais do grupo. Ao todo, o Knesset tem 120 membros.

Co-autor de um dos projetos comemorou as aprovações. "A lei que aprovamos agora não é apenas mais um projeto de lei. É um chamado por justiça e um chamado para despertar", disse o legislador Boaz Bismuth. "A UNRWA não é uma agência de ajuda para refugiados. É uma agência de ajuda para o Hamas", acrescentou, sem apresentar provas.

A lei de proibição foi aprovada por 92 votos favoráveis e 10 contrários. Houve um acalorado debate entre quem apoiava ou não a medida. A aprovação ocorreu mesmo com as objeções dos Estados Unidos e da própria ONU.

O texto proíbe que a agência conduza "qualquer atividade" em Israel. A medida inclui que a agência não possa "operar nenhuma instituição, fornecer nenhum serviço ou conduzir nenhuma atividade, direta ou indiretamente" no país e em Jerusalém Leste, setor da cidade ocupado e anexado por Israel desde 1967.