Quanto custa e quem financia a eleição presidencial dos EUA

Quem pode doar para campanhas presidenciais?

A Comissão Eleitoral Federal tem regras rígidas sobre quem pode ou não doar para os candidatos. Somente cidadãos americanos ou portadores do "green card" (autorização permanente de residência e trabalho nos EUA) estão autorizados a financiar as eleições.

Cada cidadão pode doar até 3,3 mil dólares (R$ 18,8 mil) por candidato. No caso de autofinanciamento, não há limite de valores. Empreiteiros com contratos no governo federal, empresas, bancos nacionais, sindicatos e organizações sem fins lucrativos não podem contribuir diretamente para candidatos ou partidos, nas eleições nacionais.

O que são os PACs e super PACs

Os comitês de ação política (PACs) fazem parte do sistema eleitoral americano há muito tempo. Esses grupos de pressão reúnem contribuições para trabalhar em nome das candidaturas e influenciar as eleições, mas não estão vinculados aos candidatos e partidos.

As doações são restritas a 5 mil dólares (R$ 28,5 mil) por pessoa, e as listas de doadores devem ser divulgadas. Dos valores arrecadados, um PAC pode doar apenas 5 mil dólares para um candidato durante as eleições. Os demais recursos precisam ser usados de forma independente.