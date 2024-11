Catar desiste de mediar guerra em Gaza e ameaça expulsar Hamas

De acordo com a agência de notícias Reuters, a decisão do Catar atende a um pedido do governo dos Estados Unidos.

Embora a pressão tenha partido de representantes do governo do democrata Joe Biden, ela surtiu efeito poucos dias após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições à Casa Branca.

Segundo a fonte anônima, o Catar comunicou sua decisão tanto a Israel e ao Hamas quanto ao governo americano.

Diplomatas do país do Golfo Pérsico teriam dito aos EUA que estariam dispostos a retomar as conversas quando os dois lados do conflito "demonstrarem vontade sincera de voltar à mesa de negociações".

O governo catari ainda não se pronunciou sobre o caso.

Catar abriga líderes do Hamas desde 2012