Por que a puberdade está começando cada vez mais cedo

Tudo isso ocorre hoje de forma mais precoce do que no passado. Uma meta-análise mostrou que, em 2013, a puberdade das meninas começou, em média, quase um ano antes do que em 1977. Os meninos também tendem a iniciar a puberdade mais cedo, embora os resultados do estudo não sejam tão conclusivos.

A época da primeira menstruação, porém, tem se mantido mais ou menos constante. Desde a década de 60, as jovens na Europa menstruam pela primeira vez por volta dos 13 anos de idade – na Alemanha, em média, aos 12,8 anos de idade, relata Bettina Gohlke, chefe do Departamento de Endocrinologia Pediátrica (Kedas) do Hospital Universitário de Bonn, na Alemanha.

No século 19, a menarca (primeiro ciclo menstrual) só começava aos 17 anos. Se agora ela vem tão mais cedo, é porque as mulheres se tornaram fortes o suficiente para dar à luz e cuidar dos filhos mais cedo, graças à melhora dos padrões de vida, explica Gohlke. "No entanto, a puberdade não começa com o primeiro período menstrual, mas com o crescimento dos seios."

Mas por que essa fase foi antecipada em cerca de um ano, em apenas cinco décadas? Há diversas teorias a respeito.

Obesidade em tempos do coronavírus e puberdade precoce

Pesquisas demonstraram que crianças com sobrepeso entram na puberdade mais cedo. Uma maior concentração da substância mensageira leptina, produzida no tecido adiposo, é que sinalizaria ao cérebro o início da puberdade.