A retórica de guerra da Coreia do Norte representa uma ameaça real? - Especialistas dizem que regime em Pyongyang está ciente de sua inferioridade militar em relação à aliança entre Coreia do Sul, Japão e EUA e, por isso, não quer de fato uma guerra - ao menos não agora.A tradicional retórica beligerante do regime da Coreia do Norte atingiu um novo patamar nos últimos dias, com o ditador Kim Jong-un conclamando publicamente os militares a se prepararem para uma guerra e a desenvolverem a capacidade nuclear do país "sem limitações".

A agência de notícias estatal KCNA divulgou na segunda-feira que Kim disse a líderes militares do Exército Popular da Coreia que os inimigos da nação estão intensificando suas confrontações com a Coreia do Norte. "Fortaleceremos nosso poder de autodefesa, centrado nas forças nucleares, sem limitações e incessantemente", disse Kim, segundo a KCNA, em seu discurso.

Ele também criticou a recente cooperação de segurança entre a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão, descrevendo a aliança trilateral como uma ameaça à paz e à estabilidade na região.