EUA ignoram Maduro e passam a chamar González de "presidente eleito" da Venezuela

"O povo venezuelano falou de forma contundente em 28 de julho e fez de González o presidente eleito," escreveu Blinken. "A democracia exige respeito à vontade dos eleitores."

A Venezuela reagiu ao posicionamento do governo americano tachando-o de "ridículo" e chamando González de "Guaidó 2.0", numa referência ao candidato oposicionista reconhecido como presidente venezuelano pelos EUA em 2018.

"Mais um secretário de Estado que, junto com suas marionetes, falhou em tentar derrubar a democracia venezuelana", disse o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Yvan Gil, referindo-se a Blinken em um post no Telegram.

Eleições sem transparência

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é controlado pelo regime Maduro, proclamou a vitória do chefe horas depois do fechamento das urnas. Diferentemente do que foi feito em outras eleições, autoridades eleitorais não divulgaram as atas eleitorais, que permitiriam auditar o resultado.

A atitude despertou a desconfiança da comunidade internacional, e levou até mesmo ao azedamento das relações do país com o Brasil, que não reconheceu oficialmente a proclamação da vitória de Maduro pelo regime.