"Itamaraty questiona vantagem ao Brasil na Cinturão e Rota"

Existe hesitação com relação a entrar nesse projeto, principalmente do Itamaraty, que tem algumas considerações. A primeira é pensar o que a entrada do Brasil na Belt and Road agregaria para as relações Brasil-China. A avaliação é de que, em termos políticos, as relações Brasil e China já são maduras o suficiente, e o Brasil já tem relações comerciais importantes com a China e tem recebido cada vez investimentos chineses.

Aí se pergunta: o que a Belt and Road agregaria pra isso? A impressão de algumas pessoas é de que não mudaria muito, que seria uma entrada simbólica, e diplomaticamente isso não faria tanto sentido da perspectiva brasileira.

O segundo ponto de hesitação é que o Itamaraty tem uma posição de não alinhamento, de tentar resguardar uma distância nesse conflito entre China e Estados Unidos. Embora eu, particularmente, não ache que se o Brasil entrar na Belt and Road isso signifique alinhamento com a China. Há mais de 150 países na Belt and Road, não dá pra dizer que eles são alinhados à China.

Por outro lado, existem atores dentro do governo que são favoráveis, que querem que o Brasil use a oportunidade da Belt and Road para tentar negociar com a China mais investimentos em infraestrutura e na indústria, na perspectiva de um plano de desenvolvimento nacional. Particularmente, acho que se o Brasil consegue ter clareza daquilo que quer retirar dessa relação e dos projetos que quer propor, pode ser que seja vantajoso.

Outra coisa é que aderir à Belt and Road, no fim das coisas, é assinar um memorando de entendimentos. Não é uma coisa que signifique mudar políticas internas, aderir a instrumentos formalmente vinculantes. É bastante flexível e para ser negociada, para que se coloque projetos que sejam de interesse mútuo.

Autor: Bruno Lupion