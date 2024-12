Otan intensifica presença militar no Mar Báltico após ruptura de cabos - Finlânda apreendeu navio que seria ligado à Rússia, acusado de sabotar redes submarinas de energia e internet. Região acumula incidentes do tipo desde a invasão russa na Ucrânia, em 2022.A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) confirmou nesta sexta-feira (27/12) que aumentará sua presença militar no Mar Báltico após suspeita de sabotagem de um cabo submarino de energia, da rede Estlink 2, e outros quatro cabos de internet.

A Estônia também iniciou uma operação naval para proteger uma rede similar de cabos elétricos, a Estlink 1, e a guarda-costeira da Suécia aumentou a vigilância do tráfego marítimo na região nesta sexta-feira.

Os alertas foram inicialmente emitidos pela Finlândia na quinta-feira, quando o país apreendeu um navio-tanque suspeito de sabotar os cabos de fibra óptica. Autoridades acreditam que o navio faz parte da "frota fantasma" usada pela Rússia para contornar sanções que impedem Moscou de exportar petróleo.