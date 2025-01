Gaza vive "inferno" à espera de um cessar-fogo

A ONU estima que entre 10 mil e 15 mil pessoas permaneçam no norte de Gaza, área sob cerco militar que inclui Beit Lahia, Jabalia e Beit Hanoun, embora os números exatos sejam desconhecidos. Há relatos de que boa parte da região foi evacuada e reduzida a escombros, o que alimenta especulações de que Israel pretende transformar a área em uma zona tampão após o fim da guerra.

As FDI negam a implementação do chamado "Plano do General", que prevê a expulsão da população do norte de Gaza, rotulando todos os civis restantes como alvos militares e bloqueando o fornecimento de alimentos e suprimentos médicos.

Na semana passada, membros do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset (o Parlamento israelense) pediram ao ministro da Defesa, Israel Katz, que ordenasse a destruição de todas as fontes de água, alimentos e energia na área, criticando as FDI por ainda não terem derrotado o Hamas.

Moradores relataram já enfrentar uma escassez extrema de alimentos e água, enquanto os constantes bombardeios e tiroteios tornavam qualquer movimento quase impossível, incluindo o acesso aos corredores humanitários para se dirigir ao sul da Faixa de Gaza.

Zahra diz ter conseguido sair de lá com a família e alcançado o campo de refugiados de Shati, no noroeste da Cidade de Gaza. Durante o trajeto, tiveram que passar por um posto de controle israelense. "Fui autorizada a passar com minhas três filhas, enquanto meu marido e dois filhos tiveram que esperar cinco horas antes de também serem liberados", relata.

Luta por sobrevivência