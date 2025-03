Mais velha, menos diversa: a nova cara do Parlamento alemão

Para Münch, isso tem a ver com a organização do trabalho dentro dos partidos: "Muitos cronogramas partidários são planejados pensando em acadêmicos, que têm uma agenda mais flexível. Essas pessoas podem ficar em home office; uma vendedora ou caixa de supermercado, não." Segundo a cientista política, essa dinâmica leva à ascensão nos partidos daqueles que marcam mais presença, não necessariamente de quem tem as melhores ideias.

Münch defende que os partidos precisam tentar recrutar mais trabalhadores. Ela cita como exemplo o caso do SPD, que, ao defender a educação como instrumento de ascensão social, acabou se distanciando do seu eleitorado tradicional. "Isso funcionou muito bem no final dos anos 1960, 1970. E fez do SPD hoje um partido de acadêmicos, de professores, de funcionários públicos, juristas e ONGs. Mas já não é mais um partido dos trabalhadores", observa.

Poucos representantes ligados à comunidade imigrante

A 21ª legislatura do Bundestag não é só mais masculina e mais acadêmica; é também relativamente pouco diversa do ponto de vista étnico. Ao menos 73 deputados (11,6%) são filhos de migrantes ou migraram eles mesmos para a Alemanha, segundo levantamento do Mediendienst Integration, uma ONG que informa sobre migração e discriminação na Alemanha.

Esse grupo também está sub-representado no Parlamento. Na Alemanha, o percentual de pessoas com histórico de migração (migrantes e filhos de migrantes) é de quase 30%. Mas mesmo considerando apenas aqueles que têm direito a votar – ou seja, aqueles com cidadania alemã –, esse percentual ainda é de 14,4%.

Presidente do Conselho Nacional de Migração e Integração (BZI), Didem Laçin Karabulut alerta que o déficit de representação no Parlamento só aumenta: "Alguns grupos em nossa sociedade têm sistematicamente piores chances de representação política. Isso é um déficit democrático estrutural. Uma democracia só pode ser forte se todas as pessoas forem igualmente envolvidas, independente de origem, sexo e status social."