PF diz que Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de plano de golpe

PF suspeita que Mauro Cid vazou delação a Braga Netto. Documentos encontrados pela Polícia Federal na mesa do coronel Flávio Peregrino, braço direito de Braga Netto, descrevia perguntas e respostas relacionadas ao acordo de delação premiada. O texto não tem assinatura, mas as respostas dadas na primeira pessoa do singular fizeram os investigadores suspeitarem que foram redigidas por Cid. O relatório da PF acrescenta que o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro é suspeito de blindar Braga Netto. O documento tem um tópico chamado de "outras informações" no qual o general é apresentado como um democrata. Outro general citado é Mario Fernandes. O texto diz: "Perguntaram muito do gen Mario". O militar é suspeito de liderar o grupo de oficiais do Exército que planejou os assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes. Leia trechos do texto.

Haddad avalia fazer pronunciamento à nação para justificar cortes. Na mensagem dirigida à população, o ministro defenderia a política econômica do governo, incluindo a adoção de medidas para frear o ritmo de crescimento das despesas. A ideia de um pronunciamento foi proposta por integrantes do Palácio do Planalto e a expectativa era que a mensagem fosse gravada ontem. O ministro deve se reunir hoje e amanhã com líderes partidários da Câmara e do Senado e com os presidentes das duas Casas e anunciar o pacote até quinta-feira. As medidas devem ter um impacto de cerca de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões em 2025, e de R$ 40 bilhões em 2026.

Prévia da inflação acelera em novembro e fura teto da meta. O IPCA-15 divulgado ontem pelo IBGE subiu 0,62% em novembro, ante alta de 0,54% do mês anterior. O avanço é 0,14 ponto percentual maior do que as projeções do mercado financeiro e, com essa aceleração, o índice supera o teto da meta de inflação no acumulado em 12 meses. A inflação do Brasil aparece agora acima da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual da alta de 3% idealizada pelo Conselho Monetário Nacional para 2024. Os preços subiram em oito dos nove grupos pesquisados e o principal vilão foi o de alimentos e bebidas, com alta de 1,34%. Veja os números.

Israel aprova cessar-fogo de dois meses com o Hezbollah. O acordo foi mediado pelo governo dos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu disse em um pronunciamento que Israel está pronto "para devolver os cidadãos [deslocados pela guerra] para o norte" e prometeu voltar ao ataque se o Hezbollah violar o acordo. O premiê disse que o cessar-fogo é necessário para reforçar suas tropas com armamentos, depois de mais de um ano de conflito em várias frentes. O acordo deve começar a valer a partir hoje e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que espera que ele seja permanente e dê início a um processo de paz na região. Leia mais.

Botafogo vence Palmeiras e fica perto do título do Brasileirão. Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro se enfrentaram na noite de ontem no Allianz Parque, em São Paulo. O Botafogo venceu por 3 a 1 e se isolou no topo da tabela com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. O título botafoguense pode ser definido já na próxima rodada, na quarta que vem, caso o clube vença o Internacional e o Palmeiras não supere o Cruzeiro. Antes disso, o clube carioca encara, no sábado, o Atlético-MG na final da Copa Libertadores da América. Saiba como foi a partida.

Deputado francês compara carne brasileira a lixo em votação contra acordo. A Assembleia Nacional da França rejeitou por 484 a 70 votos o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A votação foi simbólica, pois os parlamentos nacionais não têm poder na negociação entre os blocos, mas sinaliza a unidade dos partidos políticos franceses, da extrema-esquerda à ultradireita, contra o texto. A carne brasileira foi a mais atacada em discursos da sessão. O deputado de direita Vincent Trébuchet disse que os agricultores franceses "não querem morrer" e que seus pratos "não são latas de lixo". Para rejeitar o acordo, a França precisa reunir pelo menos quatro países europeus que, juntos, representem pelo menos 35% da população da União Europeia. Entenda a crise.