Com popularidade em queda, Lula pede que ministros divulguem seus trabalhos

Por causa das pesquisas que mostraram que a sua popularidade caiu, Lula pediu um esforço geral para que os ministros viagem mais pelo país e expliquem melhor os resultados dos seus trabalhos para a população entender.

* Brasil registrou 1,8 milhão de casos prováveis de dengue em 2024 e bateu um recorde histórico de contaminações pela doença em um ano. O número registrado nas primeiras 11 semanas do ano é inédito. No mesmo período do ano passado o país tinha 400.197 casos. Desde de janeiro até agora, 561 mortes pela doença foram confirmadas e outras 1.020 estão em investigação.

Nesta segunda, a cidade de São Paulo decretou estado de emergência depois que atingiu a marca de 414 casos da doença a cada 100 mil habitantes. O estado todo tem 234 mil casos diagnosticados confirmados e 78 mortes por dengue. Apesar do aumento dos números, ainda não há previsão de quando a capital paulista vai ser contemplada com o fornecimento de vacina pelo governo federal.

* A economia do Brasil começou o ano crescendo bem acima do que havia sido previsto, fechando o mês de janeiro com alta de 0,60% em comparação com o mês de dezembro do ano passado. A expectativa era de que o índice fechasse com alta de 0,26%. A avanço maior é atribuído ao aumento da demanda nos setores de varejo e serviços. Especialistas dizem que esse cenário tende a se manter pelo menos até o início do segundo semestre, quando a economia deve entrar em ritmo de acomodação.

* O dólar voltou a ficar acima dos R$ 5 pela primeira vez desde 31 de outubro do ano passado, e fechou o dia valendo R$ 5,026. A alta foi de 0,57%, e especialistas consideram que essa oscilação se deve às expectativas pela divulgação de decisões de políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos. Amanhã os bancos centrais dos dois países vão divulgar suas taxas de juros. Por aqui, a aposta é que a taxa Selic tenha uma nova redução e nos EUA ela deve ser mantida no mesmo índice em que está hoje. Leia aqui outros fatores que podem ter influenciado a alta do dólar.

* Quase metade dos alunos brasileiros não consegue terminar o ensino fundamental até os 15 anos de idade. Uma pesquisa da Fundação Itaú mostrou que 48% dos estudantes não concluem essa etapa na idade certa devido a reprovação, evasão ou abandono escolar. Alunos negros e mais pobres são mais atingidos por esses problemas. O estudo analisou o percurso escolar da população nascida entre 2000 e 2005 até o intervalo de 2007 a 2019, e mostrou também que 59% dos alunos não terminaram o ensino médio na idade certa. Leia mais na Folha.