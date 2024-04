Problema de todos, segurança pública não escapa à divisão política

Como tudo neste momento, o episódio também serviu de munição para a guerra política, o que talvez explique o próprio destaque que o caso ocupou. Thais Bilenky nota a diferença de estilos do enfrentamento do problema da segurança pública pelo governo federal, lulista, e o do governo de São Paulo, bolsonarista. De um lado, um anúncio sóbrio, salientando que tanto policiais federais quanto criminosos saírem ilesos, sem troca de tiros. De outro, a valorização do confronto. "O discurso lulista garante que o Estado vencerá o crime, enquanto o bolsonarismo se coloca como justiceiro no combate à bandidagem que já dominou o país", argumenta.

Reinaldo Azevedo não deixa dúvida sobre qual abordagem prefere: "Os agentes federais e os capturados saíram sem arranhão. Os primeiros continuarão a combater o crime. E os outros irão para a cadeia. A polícia também faz parte do pacto civilizatório, coisa que Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite, por exemplo, ainda não aprenderam. Preferem caçar votos na barbárie".

No UOL News, Leonardo Sakamoto coloca a linha divisória entre as polícias federal e estaduais (incluindo aqui a de um governo petista): "PF mostrou presos, polícias de SP, RJ e BA mostrariam cadáveres".

Outros olhares

