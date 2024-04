Maduro viola acordos intermediados pelo Brasil e incomoda o Planalto

A conduta do presidente Nicolás Maduro da Venezuela em violar sistematicamente acordos internacionais estabelecidos nos últimos meses - intermediados com contribuição do Brasil, inclusive - levanta, mais uma vez, sérias questões sobre a confiabilidade e integridade das promessas feitas por seu governo em âmbito internacional. Em poucos dias, duas graves violações notórias vieram a tona: a do Acordo de Barbados, relativo às eleições venezuelanas, e a do Acordo de São Vicente e Granadinas, concernente à disputa territorial do Essequibo.

Começamos pelo Acordo de Barbados, que representava uma esperança para a restauração da democracia na Venezuela. Mediado pela Noruega, esse acordo tinha como premissa fundamental a realização de eleições livres, transparentes, democráticas e auditáveis no país. A expectativa era que, cumprindo essas condições, os Estados Unidos aliviariam as sanções impostas à Venezuela.

No entanto, conforme o pleito se aproxima, a realidade vai se revelando drasticamente diferente do combinado. Há denúncias de irregularidades e falta de transparência, sinais de impedimento de registro de candidaturas da oposição e risco iminente de prisão para críticos da administração Maduro. Tudo isso indica para claras violações do espírito e da letra do Acordo de Barbados. Esta ação não apenas mina a confiança no regime, mas também enfraquece os esforços internacionais para promover a democracia e o estado de direito na região.