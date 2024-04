Recaptura de presos de Mossoró deve ser celebrada sem os fogos

Sempre dá para ser otimista e enxergar o lado bom das situações, mesmo que seja preciso procurar um pouco. É a partir do entendimento sobre a importância relativa das coisas que se aprende a celebrar pequenos êxitos, como a recaptura dos fugitivos do presídio federal de Mossoró, pensando: "Se tivessem escapado para a Bolívia, seria muito pior."

Na definição do ministro Ricardo Lewandowski, a devolução dos fujões do Comando Vermelho ao cárcere foi "uma vitória do Estado brasileiro". Verdade. Mas certas vitórias também machucam. O caso potencializou a impressão de que o crime se organiza a partir da esculhambação do estado.

A segurança máxima das cadeias federais revelou-se um queijo suíço. Os criminosos escapuliram pelo vão da luminária das celas —um buraco cuja vulnerabilidade era apontada desde o governo Bolsonaro. Deixaram zonzos os mais de 500 policiais mobilizados na caçada. Auxiliados pela facção criminosa e suas franquias, cruzaram as fronteiras de dois estados.