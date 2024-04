'Vitória' de Lewandowski contra crime contrasta com vitimismo bolsonarista

As diferenças também ficaram claras na forma de tratar o trabalho das polícias e na admissão de que determinadas decisões não tiveram sucesso.

"Mudamos de estratégia quando soubemos que [os dois fugitivos] não estavam mais nas proximidades da penitenciária de Mossoró", informou Lewandowski. "A mudança saiu da busca física, por assim dizer, e trabalhar a partir da inteligência, do inquérito aberto pela Polícia Federal de Mossoró."

Tarcísio, por sua vez, quando questionado sobre as mortes decorrentes da ação policial — que eram 8 naquele momento, mas chegariam a 28 em 40 dias — não titubeou em defender o trabalho da PM sem admitir problemas.

"Não houve hostilidade, não houve excesso. Houve atuação profissional e vamos continuar com a operação", disse o governador.

A hipervalorização do confronto é outra característica do bolsonarismo ausente no lulismo.

Tarcísio justificou as oito mortes decorrentes da ação policial. "Ninguém quer o confronto. Agora, a partir do momento em que a polícia é hostilizada, a partir do momento em que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto", disse o governador.