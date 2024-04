Tales: Ministério envelheceu; está na hora de mexer em quem causa mal-estar

Lula quer aproveitar para preparar o relacionamento com o Congresso no segundo semestre, quando Arthur Lira começará a campanha pelo sucessor dele. O presidente terá que redefinir a base de sustentação do governo com o Lira. É preciso colocar gente que melhore a articulação política para o Planalto. Tales Faria, colunista do UOL

Tales considera um erro de Lula a provável mudança na presidência da Petrobras, com Aloizio Mercadante como favorito para o lugar de Jean Paul Prates, que pediu uma conversa definitiva com o presidente.

Mexer no Prates é um grande erro do Lula. A visão que Lula tem da Petrobras é a mesma do Mercadante, com a qual a esquerda concorda plenamente, mas não o mercado. Prates serve um pouco para esse meio-campo: ele é petista, mas com uma visão do setor energético. É um problema mexer nele a esta altura. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Antes de reforma ministerial, Lula precisa fazer autocrítica

Lula deveria refletir sobre os rumos do seu governo antes de pensar em fazer uma segunda reforma ministerial, disse Josias de Souza. Na visão do colunista, o presidente deveria enxergar que ele mesmo faz parte das dificuldades enfrentadas pelo seu próprio governo.