PA: O que se sabe sobre o misterioso barco que carregava cerca de 20 corpos

A PF encerrou no fim da noite de domingo (14) a operação de busca e resgate do barco onde estavam os corpos achados por pescadores. A embarcação chegou por volta das 23h30 no porto de Vila do Castelo.

O que se sabe e o que será feito

O barco foi encontrado por pescadores no sábado (13), em uma área conhecida como Barra do Quatipuru, próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança, no nordeste do Pará. Não havia nenhuma identificação no barco.

A embarcação estava a cerca de 20 km do porto para onde foi levado e foi puxada por outro barco até o local. A operação teve início às 7h de ontem e durou mais de 16 horas.