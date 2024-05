Maierovitch: Desatino e fofoca no TSE contra defesa de Bolsonaro

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

********

Como sabemos, nossos juízes falam. Em entrevistas, em palestras. Opinam sobre a conjuntura política. Falam em off também, como fizeram ministros do TSE para as jornalistas Carolina Brígido e Carla Araújo. Nessas confidências, avaliaram a estratégia da defesa de Bolsonaro no TSE.