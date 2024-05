Petrobras deve acelerar e ampliar a exploração, diz nova presidente

* Comunidade internacional condena ataques de Israel em Rafah. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse ter ficado "indignado" com a ofensiva que deixou ao menos 45 mortos e centenas de feridos, e fez um apelo "pelo pleno respeito ao direito internacional e por um cessar-fogo imediato". O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também se manifestou e citou uma decisão de sexta-feira da Corte Internacional de Justiça, que ordenou a Israel que pare com os bombardeios. O Brasil não se pronunciou oficialmente, mas o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, declarou em suas redes sociais que o ataque a Rafah "escancara os propósitos genocidas do governo israelense". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque foi um "incidente trágico" e que está sob investigação.

* Moraes intima delegado do caso Marielle a depor após bilhete com súplica. Rivaldo Barbosa enviou um bilhete ao ministro pedindo "pelo amor de Deus" para ser ouvido. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal tome o depoimento do delegado, e a PF tem cinco dias para cumprir a intimação. Barbosa é acusado de ajudar a planejar a morte da vereadora e de receber propina de R$ 400 mil para atrapalhar as investigações. O ex-delegado nega tanto o suborno quanto a obstrução, e sua defesa disse que ele não fará uma delação premiada.

* Cerrado passa a Amazônia e vira bioma mais desmatado do país. Dados do novo Relatório Anual de Desmatamento da rede MapBiomas mostram que a área desmatada no cerrado equivale a 61% de todo o desmatamento registrado no país no ano passado, com mais de 1,1 milhão de hectares devastados. O número é mais de sete vezes o território da cidade de São Paulo. Em comparação com 2022, o desmatamento no cerrado aumentou 67,7% em 2023. Na Amazônia, houve queda de 62,2% no mesmo período e, considerando o Brasil todo, o desmatamento diminuiu 12%. Veja todos os números.

* Romário é investigado em esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes. A PF e o MPF estão investigando o senador e o vereador Marcos Braz por envolvimento em suposto esquema da Prefeitura do Rio de Janeiro. O inquérito partiu do STF e está correndo em sigilo. Reportagem exclusiva do UOL mostra que a base das investigações é a delação premiada do empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva, que chegou a ser preso em 2019 acusado de participar do desvio de recursos de projetos sociais do governo e da Prefeitura do RJ, mas fez um acordo de delação premiada e passou a responder ao processo em liberdade. Segundo ele, Marcos Braz recolhia valores desviados no esquema que envolveu uma ONG para "favorecimento ilícito de Romário". A assessoria do senador disse que a delação "possui narrativa vaga e imprecisa". Leia mais.

* Número de negros mortos a tiros é 4 vezes o de brancos em 10 anos no Brasil. Entre 2012 e 2022, 149.707 homens negros foram vítimas fatais de disparos em via pública, diante de 38.231 brancos que morreram pelo mesmo motivo. O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e o Instituto Çarê analisaram taxas de internações e mortalidade por agressões a partir do recorte de raça de cor. Para os pesquisadores, os resultados reforçam as desigualdades estruturais do país e revelam uma maior vulnerabilidade da população negra às agressões. Jovens negros com idade entre 18 e 24 anos são as principais vítimas. Veja outros números da pesquisa.

* Brasileirão será retomado e manterá data da última rodada em 8 de dezembro. O campeonato volta a ser jogado neste final de semana depois de suspender duas rodadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Os jogos da 7ª rodada serão jogados nas datas que estavam reservadas, inicialmente, para a 9ª rodada. A CBF disse que vai utilizar Datas Fifa para preencher o calendário, e manterá ao menos 66 horas de intervalo entre os duelos. Além disso, os clubes gaúchos poderão solicitar inversão de mando de campo, caso entendam ser pertinente e os demais clubes se mostraram abertos a isso. A definição será caso a caso. Entenda como ficará o torneio.