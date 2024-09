Datafolha: Marçal bateu no teto ou só fez uma pausa?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Pesquisa Datafolha de hoje mostra que Boulos, Nunes e Marçal estão embolados no primeiro lugar. Em Belo Horizente, Tramonte lidera, com um segundo pelotão composto por Fuad, Engler e Duda. Paes segue liderando com folga no Rio, e João Campos marca formidáveis 74% no Recife.