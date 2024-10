Israel promete retaliar Irã; violência ainda deve escalar?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A ofensiva israelense contra o Hezbollah, que já incluiu uma violação de regra da ONU com a invasão terrestre do Líbano, provocou a esperada reação do Irã, que despejou mísseis sobre o inimigo, previsivelmente interceptados. Netanyahu avisou que vai retaliar os ataques. Como, ainda não se sabe.