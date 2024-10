Israel e EUA vão se impor contra Irã, mas isso é diferente de ganhar guerra

Israel quebrou o sistema de comunicação e de inteligência do Irã e do Hezbollah, permitindo ataques certeiros e mortais contra alvos do grupo xiita no Líbano, como o que matou o seu líder Hassan Nasrallah. E também leva medo ao aiatolá Ali Khamenei, que teria sido carregado para local seguro com a escalada do conflito.

Se o Irã, aliado do Hezbollah, atacar duramente Israel, os Estados Unidos entram na história - hoje interceptam mísseis, fornecem material bélico e serviços de inteligência. Por outro lado, se Teerã ficar quieta, vai ser a humilhação para o seu público interno, o que pode gerar protestos da ala linha dura.

O ataque iraniano com quase 200 mísseis ocorrido hoje não foi telegrafado como o de abril, mas, apesar do pânico entre cidadãos israelenses com as explosões, também não causou cócegas na estrutura de seu país. Teerã sabe que enfrentar Israel e EUA num conflito aberto pode levar à própria queda do regime. Netanyahu prometeu revidar, a questão é se isso é realmente útil para a sua narrativa.

"Muitos avaliam, e eu concordo em parte, que o mundo caminha para a multipolaridade devido ao poder econômico e militar da China e de outros países de poder médio. Isso é uma meia verdade. No Oriente Médio, embora China e Rússia tenham um bom relacionamento com governos locais, quando vai para a questão militar, só os EUA e o maior poder militar da região, Israel, que aparecem. Isso permite que Israel faça o que quiser", afirmou à coluna Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP.

"E isso esta levando a uma tragédia com mortes, deslocados e destruição no Oriente Médio", avalia. Só em Gaza, são mais de 41 mil mortos.