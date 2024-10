Datafolha mostra Nunes na frente em SP com 55%, contra 33% de Boulos

Barroso reage a pacote do Congresso contra STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que "não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais". O pronunciamento ocorre um dia após a Câmara dos Deputados avançar em um pacote de medidas que restringem os poderes de integrantes da Corte e ampliam as possibilidades de impeachment deles. Barroso disse que o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento, mas que não aspira a unanimidade porque ela não existe em uma sociedade plural. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse a deputados próximos que apenas um dos projetos do pacote deve seguir sua tramitação: a PEC que limita decisões monocráticas de integrantes da corte. Os projetos foram apresentados após Flávio Dino bloquear o repasse para emendas parlamentares até que o Congresso editasse regras para garantir a transparência das verbas.

Dino mantém suspensão de emendas após respostas vagas de parlamentares. O ministro determinou que sejam mantidas as regras que restringem os repasses das emendas de comissão após os parlamentares não apresentarem explicações sobre as emendas de relator e de comissão repassadas em 2020 e 2021. A decisão foi tomada após audiência de conciliação para discutir medidas que garantam o cumprimento do acórdão de 2022 que declarou o orçamento secreto inconstitucional. O ministro considerou que os representantes dos parlamentares não informaram detalhadamente quais deputados e senadores indicaram as emendas em 2020 e 2021 e manteve a suspensão enquanto não forem cumpridos requisitos mínimos de transparência e rastreabilidade. Entenda.

Mais de 2.000 sites de bets sairão do ar a partir de hoje. Fernando Haddad disse que 2.040 plataformas de apostas não autorizadas a funcionar serão tirados do ar a partir de hoje. Os apostadores que tinham dinheiro nelas foram avisados e tiveram 10 dias para fazer o resgate, mas o ministro foi questionado sobre a possibilidade de dar mais prazo para o resgate e disse que "por questões técnicas" isso não seria possível. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, disse que a devolução do dinheiro é de responsabilidade das plataformas e orientou usuários que não receberem de volta os valores a acionar órgãos de defesa do consumidor e de segurança pública. Saiba mais.

Furacão Milton deixa Flórida e governo dos EUA fala em 10 mortes. Um dos furacões mais potentes das últimas décadas passou pela Flórida por cerca de 12 horas em que causou diversos estragos, destruiu casas e provocou inundações. O olho do furacão saiu pela costa leste do estado no fim da manhã de ontem, segundo o Centro Nacional de Furacões, e os ventos seguiam rumo às Bahamas. Quando tocou o solo, o Milton provocou ventos de mais de 190 km/h e inundações principalmente na região de Tampa. O governo dos EUA afirmou que ao menos dez pessoas morreram, pelo menos quatro delas em uma comunidade de aposentados. O balanço total dos danos causados, no entanto, ainda não foi divulgado.

Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis. O espanhol de 38 anos disse que vai encerrar definitivamente sua carreira após a Copa Davis, que será disputada entre os dias 19 e 24 de novembro. Nadal se despede do tênis com 92 títulos ATP em 22 anos de carreira. Ao todo, registrou 1080 vitórias e 227 derrotas e ganhou R$ 752 milhões em prêmios, somando bônus em simples e duplas. O tenista vinha sofrendo com problemas físicos nos últimos anos e precisou abandonar competições no meio, o que o fez despencar no ranking. Ele passou 209 semanas como o tenista número 1 do mundo, atualmente está na posição 158. Saiba mais.