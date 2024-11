Lula está certo sobre cortes, mas isso não basta

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Em entrevista à RedeTV!, o presidente Lula voltou a reclamar que o corte de gastos proposto para equilibrar as contas do governo recaia sobre o pobres. E cobrou os parlamentares para que assumam suas responsabilidades, que recaem exclusivamente sobre o Executivo: "o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer?", indagou.