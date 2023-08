Incêndio deixa ao menos 73 mortos em Johanesburgo, afirma governo local

Ao menos 73 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num incêndio durante no distrito comercial central da maior cidade da África do Sul, Johanesburgo, e entre os mortos está uma criança, informou o governo municipal na quinta-feira (31).

O incêndio começou por volta da 1h30, pelo horário local (noite de quarta-feira no Brasil), disse o porta-voz do Serviço de Gestão de Emergências, Robert Mulaudzi.

Bombeiros e veículos de emergência estavam no local, enquanto corpos permaneciam cobertos em uma rua perto do local do incêndio.