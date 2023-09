Troca de cartas e venda de armas: 'namoro' de Putin e Kim preocupa os EUA

Sob os acordos, a Rússia receberia armas que os militares planejam usar na guerra com a Ucrânia, disse Kirby.

Os acordos também poderiam incluir matérias-primas que ajudariam a base industrial de defesa da Rússia.

Kirby afirmou que qualquer acordo de armas entre a Rússia e a Coreia do Norte violaria as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"Pedimos à Coreia do Norte que cesse suas negociações de armas com a Rússia e cumpra os compromissos públicos que Pyongyang assumiu de não fornecer ou vender armas à Rússia", disse Kirby aos repórteres.