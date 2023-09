Estado na Índia fecha escolas e escritórios para conter vírus mortal

"O movimento público foi restringido em partes do Estado para conter a crise médica", disse ela.

Duas pessoas infectadas morreram desde 30 de agosto, no quarto surto do vírus no Estado desde 2018, forçando as autoridades a declarar zonas de contenção em pelo menos sete vilarejos no distrito de Kozhikode.

Regras rigorosas de isolamento foram adotadas, com equipes médicas sendo colocadas em quarentena após contato com os infectados.

A primeira vítima foi um pequeno proprietário de terras que cultivava bananas e nozes de areca no vilarejo de Marutonkara, disse uma autoridade que refez o movimento da vítima para rastrear todas as pessoas com quem ele poderia ter interagido e os locais visitados antes de sua saúde começar a deteriorar.

A segunda morte ocorreu após contato no hospital com a primeira vítima, revelou uma investigação inicial, mas os dois não eram próximos, disse o responsável, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa.

Três equipes federais, incluindo especialistas do Instituto Nacional de Virologia, chegaram nesta quarta-feira para realizar mais testes e pesquisar a população de morcegos frugívoros nos vilarejos isolados.