Biden diz que republicanos buscam impeachment para paralisar governo

O inquérito está centrado em um suposto benefício de Biden em decorrência das transações de seu filho.

Biden disse que, quando a deputada Marjorie Taylor Greene, uma parlamentar republicana de extrema-direita e aliada ferrenha do ex-presidente Donald Trump, foi eleita pela primeira vez para o Congresso dos EUA, ela disse que a primeira coisa que queria fazer era o impeachment dele.

"Não sei bem por que, mas eles simplesmente sabiam que queriam me destituir", disse Biden a doadores em um evento de arrecadação de fundos na Virgínia. "Agora, o melhor que posso dizer é que eles querem me destituir porque querem paralisar o governo."

Biden afirmou que não se concentra no inquérito de impeachment. "Eu me levanto todos os dias, não é uma brincadeira, não estou focado no impeachment. Tenho um trabalho a fazer", disse ele.

A Casa Branca culpou Taylor Greene por pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, o principal republicano em Washington, a ordenar o inquérito de impeachment.

A medida de McCarthy prepara o terreno para meses de audiências divisivas na Câmara que podem distrair os esforços dos parlamentares para aprovar projetos de gastos e evitar uma paralisação do governo e podem sobrecarregar a corrida presidencial de 2024, na qual Trump espera vingar sua derrota nas eleições de 2020 para Biden e reconquistar a Casa Branca.