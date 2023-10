Avião de chefe do grupo Wagner caiu após explosão de granadas a bordo, diz Putin

Por Guy Faulconbridge e Vladimir Soldatkin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu nesta quinta-feira que o acidente de avião que matou o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, em agosto, foi causado pela detonação de granadas de mão dentro da aeronave, e não por um ataque de míssil.

O jato particular da Embraer no qual Prigozhin viajava para São Petersburgo caiu ao norte de Moscou, matando todas as 10 pessoas a bordo em 23 de agosto, entre elas duas outras figuras importantes do grupo, os quatro guarda-costas de Prigozhin e uma tripulação de três pessoas.