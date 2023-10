Putin diz que Rússia testou arma nuclear de nova geração

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (5) que a Rússia testou com sucesso um novo e potente míssil estratégico e se recusou a descartar a possibilidade de realizar testes de armas envolvendo explosões nucleares pela primeira vez em mais de três décadas.

Putin disse pela primeira vez que Moscou testou com sucesso o Burevestnik, um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e capacidade nuclear, com um alcance potencial de milhares de quilômetros.

Ele também disse em uma reunião anual de analistas e jornalistas que a Rússia tinha quase concluído os trabalhos em seu sistema de mísseis balísticos intercontinentais Sarmat, outro elemento crucial da sua nova geração de armas nucleares.