A seca extrema que a Amazônia enfrenta deve também afetar outras regiões do país. O bioma é um regulador do clima e das chuvas em outras áreas do Brasil e também em países vizinhos que sofrem influência do clima amazônico.

Uma seca da Amazônia pode impactar porque ela é fonte de umidade para outras áreas da América do Sul, em especial a Bacia do Prata, parte da costa norte do Peru e, às vezes, da região do cerrado próximo à caatinga do Nordeste. Tudo isso é um desarranjo no sistema climático, que tem piorado pelo El Niño e também pelo aquecimento global.

José Marengo, climatologista e coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)

Entenda o que ocorre