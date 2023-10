O Brasil tem testemunhado uma série de eventos climáticos extremos nas últimas semanas —que deixam um rastro inegável de destruição e impacto. Tendência de secas mais severas, como registrado na região Norte. O aumento das temperaturas médias, irregularidade nas chuvas, ciclones e enchentes têm se tornado cada vez mais frequentes, gerando preocupação no país.

Veja as imagens que mostram rastros do clima no Brasil:

Seca devastadora