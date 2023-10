Queimadas: Manaus é tomada por fumaça e registra qualidade do ar 'perigosa'

De acordo com o monitor, a cidade alcançou pior momento ao meio-dia, com 502 pontos. Quanto mais próximo de zero, menos poluído está o ar no local.

Além de Manaus, outros locais registraram qualidade do ar ruim. Grado (Espanha) registrou 895 pontos; Dinapore (Índia) marcou 597 pontos. Enquanto isso, cidades como Toronto (Canadá) e Grenchen (Suíça), não registraram poluição aérea alguma e marcaram 0 ponto.

Imagens compartilhadas nas redes mostram a cidade tomada pela fumaça, com visibilidade baixíssima. Internautas disseram sofrer com o evento, com alguns afirmando que está "impossível de respirar", que estão com "nariz queimado" ou com náuseas.

Em suas redes sociais, a Prefeitura de Manaus orienta os moradores da cidade a fecharem janelas, usarem máscaras quando entrarem em contato direto com a fumaça e a se hidratarem bem. A recomendação do World Air Quality Index é que todos os habitantes da região evitem sair de casa.