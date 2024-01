Houthis ordenam que cidadãos norte-americanos e britânicos deixem o Iêmen

"O ministério (...) gostaria de enfatizar que é preciso informar os funcionários e trabalhadores com cidadania norte-americana e britânica para que se preparem para deixar o país dentro de 30 dias", diz uma carta enviada pelo ministério das relações exteriores houthi ao coordenador humanitário interino da ONU no Iêmen, Peter Hawkins.

A carta também determina que as organizações estrangeiras não contratem cidadãos norte-americanos e britânicos para as operações no Iêmen.

O principal negociador dos houthis, Mohammed Abdulsalam, confirmou a autenticidade da carta à Reuters.

O escritório de Hawkins, que é de nacionalidade britânica, não respondeu a um pedido de comentário. As embaixadas dos EUA e do Reino Unido no Iêmen não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O movimento houthi controla grande parte do Iêmen após quase uma década de guerra contra uma coalizão apoiada pelos EUA e liderada pela Arábia Saudita. A guerra mudou para um impasse sem guerra nem paz, uma vez que os combates cessaram em grande parte, mas ambas as partes não conseguiram renovar formalmente um cessar-fogo mediado pela ONU.