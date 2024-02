Rússia usa míssil hipersônico Zircon na Ucrânia pela primeira vez, segundo pesquisadores

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Zircon tem um alcance de 1.000 km e viaja a nove vezes a velocidade do som, de acordo com a Rússia. Analistas militares afirmaram que sua velocidade hipersônica poderia significar uma grande redução no tempo de reação das defesas aéreas e a capacidade de atacar alvos grandes, profundos e resistentes.

A Rússia disse anteriormente que concluiu os testes do míssil Zircon em junho de 2022, e o presidente russo, Vladimir Putin, descreveu o Zircon como parte de uma nova geração de sistemas de armas incomparáveis.

Se seu uso na Ucrânia for confirmado, a arma poderá representar um desafio adicional para as defesas aéreas do país em guerra, em meio à incerteza sobre a futura ajuda militar ocidental.

A Rússia realiza ataques aéreos regulares na Ucrânia usando uma série de diferentes mísseis de longo alcance e drones. O Zircon foi inicialmente projetado como uma arma lançada do mar e uma versão lançada do solo foi desenvolvida posteriormente.

A declaração de Ruvin não disse se a arma havia sido disparada da terra ou do mar. As marcas recuperadas dos destroços indicavam que a arma havia sido montada recentemente, disse ele.