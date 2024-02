OBITUÁRIO-Alexei Navalny, líder da oposição russa e crítico de Putin, morre aos 47 anos

Ele usava o YouTube para pedir aos jovens eleitores que depositassem sua fé no que chamou de "bela Rússia do futuro", mas achava mais difícil se conectar com as pessoas fora das grandes cidades.

Casado e pai de dois filhos, Navalny sobreviveu ao que os médicos ocidentais disseram ter sido uma tentativa de envenenamento por agente nervoso em 2020 a bordo de um avião na Sibéria.

Mais tarde, ele telefonou para um dos homens que disse ter tentado envenená-lo, fazendo-se passar por outra pessoa, e foi informado de que agentes de segurança do Estado haviam colocado veneno em sua cueca.

Na época, ele falou de Putin: "Por mais que ele finja ser um grande geopolítico, ele entrará para a história como um envenenador. Houve Alexandre, o Libertador, Yaroslav, o Sábio, e Putin, o Envenenador de Cuecas".

Putin negou que o Estado russo tenha tentado matar Navalny, dizendo que teria "terminado o trabalho" se realmente quisesse eliminá-lo.

Os aliados de Navalny disseram que ele estava planejando formular uma plataforma política e criar um grupo de pessoas prontas para governar quando a era Putin terminasse. Ele pediu a seus seguidores que comparecessem às urnas para votar na eleição presidencial da Rússia no próximo mês, ao meio-dia, para expressar sua oposição a Putin, cuja vitória é amplamente esperada.