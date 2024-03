Após resultados da Superterça, Biden diz que agora é "Trump ou eu"

Em resposta, Biden tem dito aos principais assessores da campanha que aumentem seus ataques a Trump, às vezes usando linguagem profana em reuniões privadas para descrever seu rival republicano, de acordo com duas fontes familiarizadas com as discussões.

Alguns assessores sugeriram que a campanha abandonasse suas esperanças de aumentar os índices de aprovação de Biden e, em vez disso, se concentrasse em reduzir os de Trump, que, segundo eles, têm se mantido estáveis apesar das profundas preocupações de uma grande parte dos norte-americanos de que ele representa uma séria ameaça à democracia.

O próprio Biden fez essa observação quando chegaram os resultados das disputas da Superterça.

"Os resultados desta noite deixam o povo norte-americano com uma escolha clara: Vamos continuar avançando ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram seu mandato?", disse ele em um comunicado.

Trump dominou as disputas pela indicação presidencial republicana realizadas em 15 Estados na terça-feira. Ele agora está perto de se tornar o candidato presidencial oficial do Partido Republicano, em direção a uma revanche histórica com Biden, que o derrotou em 2020.

Ambos têm baixos índices de aprovação nas pesquisas nacionais, o que significa que suas equipes provavelmente farão campanhas negativas com foco no ataque ao oponente.